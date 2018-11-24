Порошенко заявил об ожидании автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко ждет окончательного оформления предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

«Ожидаем в ближайшее время окончательного юридического и канонического оформления автокефалии», – цититует Порошенко «Интерфакс».

В пятницу глава неканонического «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) заявлял, что предоставление украинской церкви автокефалии «приводит в дрожь Москву».

В начале ноября Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в субботу.

Газета ВЗЛЯД анализировала, кто может возглавить новую украинскую церковь и на какого кандидата согласится Константинопольский патриархат.