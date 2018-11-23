Филарет понадеялся на изгнание «московского духа» с Украины

Предоставление украинской церкви автокефалии «приводит в дрожь Москву», заявил глава неканонического «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко), выступая в Верховной раде.

«Если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы на Украине не будет, не будет московского духа», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Филарет заявлял, что он по-прежнему является кандидатом на пост предстоятеля будущей автокефальной церкви на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, кто может возглавить новую украинскую церковь и на какого кандидата согласится Константинопольский патриархат.