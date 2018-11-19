Филарет назвал себя претендентом на пост лидера новой церкви на Украине

Глава неканонического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что он по-прежнему является кандидатом на пост предстоятеля будущей автокефальной церкви на Украине.

«Я благодарю епископат за выражение доверия ко мне так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры из диалога, который продолжается», – передает его слова ТАСС.

По его словам, избрание предстоятеля новой церкви произойдет на объединенном соборе после провозглашения и утверждения объединения церковных объединений. Самовыдвижение главы церкви, утверждает Филарет, не предусмотрено.

В то же время он не сообщил, согласится ли возглавить новую церковь в случае поддержки его кандидатуры на соборе.

На прошлой неделе пресс-секретарь УПЦ «КП» Евстратий Зоря заявил, что Филарета не стоит исключать из кандидатов в предстоятели новой церкви раньше времени.

Как сообщалось, «объединительный собор» на Украине, организуемый Константинопольским патриархатом, должен состояться 22 ноября.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины Петр Порошенко из-за неопределенности с автокефалией украинской церкви.