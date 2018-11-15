Филарета не исключили из кандидатов в предстоятели новой церкви на Украине

Главу непризнанной Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата Филарета (Денисенко) не стоит списывать со счетов раньше времени, заявил пресс-секретарь УПЦ «КП» Евстратий Зоря.

«Пусть все – и друзья, и недруги – будут уверены и знают: все «планы» делать что-то без патриарха (Филарета – прим. ВЗГЛЯД), без его согласия и участия обречены на провал», – приводит его слова «Интерфакс».

Зоря заявил, что согласие Филарета не выдвигать свою кандидатуру означает лишь отсутствие принципа самовыдвижения на предстоящем «соборе». «Если же участники собора официально во время собора предложат патриарху Филарету быть кандидатом – он официально на соборе озвучит свой ответ на это предложение», – отметил он.

10 ноября стало известно, что глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий сообщили патриарху Константинопольскому Варфоломею о согласии не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля автокефальной церкви на Украине.

Так называемый объединительный собор на Украине, организуемый Константинопольским патриархатом, должен состояться 22 ноября. В РПЦ это мероприятия назвали «ничтожным сборищем», которое не будет иметь канонических последствий.

Между тем, по информации источников, константинопольский патриарх Варфоломей рассматривает вариант с предоставлением томоса об автокефалии главе канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию, а не иерархам непризнанных украинских церковных структур.