В РПЦ назвали «объединительный собор» на Украине «ничтожным сборищем»

Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук прокомментировал планы провести так называемый объединительный собор, созываемый Константинополем при поддержке украинских властей.

«Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия», – приводит его слова «Интерфакс». Протоиерей пояснил, что в этом мероприятии официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь.

«Даже если вопреки данному постановлению (Собора канонической Украинской православной церкви, принятому накануне, – прим. ВЗГЛЯД) на упомянутом сборище появится один или несколько архиереев Украинской церкви, то представлять они смогут только самих себя», – сказал протоиерей, отметив, что их участие не придаст готовящейся акции каноничности.

Ранее украинские СМИ написали, что в четверг в Киев приедет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил с целью подготовки «объединительного собора».