УПЦ сочла невозможным присоединение к автокефальной церкви

Собор канонической Украинской православной церкви выступил против присоединения к автокефальной церкви и против смены названия, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос.

«Процесс предоставления томоса Украине об автокефалии искусственно навязан извне и не отражает внутренней церковной необходимости», – приводит ТАСС заявление по итогам собора УПЦ.

Также на соборе архиереи выступили против смены названия церкви. Вмешательство Константинополя в украинский вопрос «при помощи государства и раскольников» названо недопустимым.

Собор епископов УПЦ решил вслед за РПЦ прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

На прошлой неделе представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что после отмены указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве УПЦ МП фактически прекратила существование.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) объяснил абсурдность переименования Украинской православной церкви, отметив, что УПЦ образовалась только в 1991 году.

Ранее сообщалось, что на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного синода канонической УПЦ.

Из 90 епархиальных и викарных архиереев УПЦ, имеющих право голоса, на Соборе присутствуют 83.