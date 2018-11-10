В УПЦ объяснили абсурдность идеи о переименовании

Украинская православная церковь (УПЦ) была образована еще в 1991 году, и сейчас ее переименование невозможно, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

«Украинская православная церковь была образована еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет. И она абсолютно легитимна, так как ее получил Филарет от патриарха московского Алексия», – передает РИА «Новости» выступление Климента в эфире «Общественного радио».

Он отметил, что после получения Филаретом томоса украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь, которая получила все права на имущество на территории Украины.

«Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины», – сказал он.

Климент заявил, что переименование в Русскую православную невозможно, и это понимают все.

«Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время ответственны были за юридических лиц на Украине, тем более религиозных. И сегодня все эти разговоры об изменении названия выглядят как клоунада», – отметил он.

На прошлой неделе представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча) сообщал, что отмена указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве фактически означает, что УПЦ МП прекратила существование.

Ранее в УПЦ МП отреагировали на идею о переименовании в Российскую православную церковь на Украине, которую предложил глава Киевского патриархата Филарет.