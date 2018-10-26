В УПЦ МП отреагировали на идею о переименовании в РПЦ

Заявление главы Киевского патриархата Филарета о возможности переименования Украинской православной церкви Московского патриархата в Российскую православную церковь на Украине безосновательно, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

«Украинская православная церковь получила свое название еще раньше, чем появилась независимое украинское государство. Поэтому любые заявления на этот счет не имеют никакого основания», – цитирует Климента РИА «Новости».

Ранее в пятницу Филарет заявлял, что объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь.

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко говорила, что в случае создания объединенной автокефальной церкви в стране может возникнуть имущественный вопрос между различными религиозными общинами.

Ранее Филарет говорил, что в случае получения Украиной автокефалии главой церкви станет не патриарх, а митрополит.