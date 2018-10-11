Филарет придумал новое название для УПЦ МП

Объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь на Украине, заявил глава Киевского патриархата Филарет.

«На соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей (Украинской православной церкви Московского патриархата, Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви) в одну Украинскую православную церковь. На Украине будет одна православная церковь», – заявил он, передает ТАСС.

По словам Филарета, «те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ, должны назваться Российской православной церковью на Украине».

Также Филарет заявил, что решать вопрос о принадлежности приходов той или иной церкви на Украине можно путем голосования.

«Если две трети прихожан проголосуют за то, чтобы остаться в российской церкви (Украинской православной церкви Московского патриархата), то эта парафия будет принадлежать российской церкви. Если же две трети проголосуют за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет украинской церкви», – сказал он.

Сам Филарет уверен, что все лавры на Украине будут принадлежать новой автокефальной церкви. «Лавры находятся на территории Украины, и раз они на территории Украины – они украинская святыня. И я верю, что рано или поздно лавры перейдут в украинскую церковь», – сказал он.

Ранее Филарет говорил, что в случае получения Украиной автокефалии главой церкви станет не патриарх, а митрополит.

Ранее глава Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет заявлял, что видит себя после получения автокефалии исключительно в роли патриарха.

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата заявляла, что не намерена участвовать в соборе по объединению церквей.