Филарет рассказал о статусе главы церкви в случае автокефалии

В случае получения Украиной автокефалии главой церкви станет не патриарх, а митрополит, сообщил глава «Киевского патриархата» Филарет.

«Пока еще Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ-митрополит, не патриарх», – цитирует ТАСС выступление Филарета в эфире «Украинского радио».

Однако, по его словам, «Киевский патриархат» уже принял решение, что «для внешнего использования» глава новой церкви будет иметь титул архиепископа и митрополита Киевского и всея Руси-Украины и патриарха Киевского. Сокращенный титул для внутреннего использования – патриарх Киевский и всея Руси.

По его признанию, он подписал письмо Константинопольскому патриарху как «архиепископ и митрополит».

Филарет отметил, что не видит для себя конкурентов на пост главы единой поместной церкви, которая будет создана на предстоящем объединительном соборе. Сроки проведения собора ему неизвестны, так как решение принимает Константинополь.

По мнению Филарета, основным требованием к новому предстоятелю должен быть «опыт управления не епархией, а церковью». Сам он с 1992 года возглавляет отколовшуюся от Московского патриархата так называемую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Ранее глава Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет заявлял, что видит себя после получения автокефалии исключительно в роли патриарха.

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата заявляла, что не намерена участвовать в соборе по объединению церквей.