УПЦ МП ответила на приглашение на «объединительный собор»

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата не намерена принимать участие в соборе по объединению церквей, который инициирует неканоническая церковь на Украине, заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

«Мы не собираемся принимать участие», – заявил Климент, отвечая на вопрос, намерена ли УПЦ принимать участие в Объединительном соборе, передает РИА «Новости».

Тем временем наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел попросил верующих прийти на весь день и молитвенно поддержать обитель в праздник Покрова Божией Матери 14 октября, когда радикалы угрожали захватить лавру.

«Речь идет об участии в праздничной литургии в одном из храмов обители. Также владыка-наместник просил, по возможности, быть в лавре целый день», – говорится в сообщении ЦПЦ МП.

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке «украинской автокефалии». В четверг Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета и отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ.

В пятницу «киевский патриарх» Филарет призвал Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ) и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) организовать объединительный собор в связи с решениями Константинополя.