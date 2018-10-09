Украина составила список церквей Московского патриархата для захвата

Украинские власти составили перечень церквей, которые в рамках получения автокефалии будут захвачены у Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил общественный деятель провозглашенной ДНР Павел Губарев.

По его словам, он получил список от источников в Киеве. Начать захват храмов Украина планирует 14 октября – на праздник Покрова, который совпадает с днем УПА*, сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

Он также приложил список объектов, на которые претендует «Киевский патриархат». Перечень возглавляет Киево-Печерская Лавра, Феофановский скит в Киеве, Онуфриев монастырь и Храм Успения Богородицы во Львове и еще 19 объектов.

Он добавил, что в списке «почему-то указаны объекты, находящиеся в Крыму».

«И там говорят провокации?» – задался Губарев вопросом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата.