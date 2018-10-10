Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше?
В четверг Константинопольский патриархат принял ряд решений, могущих привести – и уже приводящих – к необратимым последствиям для мирового православия. В РПЦ это назвали пересечением красной черты.
Петр Порошенко поспешил объявить: Вселенский патриарх (как официально называют патриарха Константинопольского) принял положительное решение о создании на Украине единой поместной церкви. «То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники, наконец произошло: Украина получила томос», – написал он в своем Twitter. Пока подтверждения со стороны патриарха Варфоломея нет, можно считать, что украинский президент в который раз выдал желаемое за действительное.
Но вот факт: Константинополь по итогам заседания своего синода, проходившего в последние два дня, решил снять анафему, которую Москва наложила на лидера украинского раскола. Речь идет о Филарете Денисенко, самозваном «патриархе Киевском и всея Руси – Украины». Кроме того, «признали своим» Макария (Малетича) – главу другой самопровозглашенной группы, «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ). Он под анафемой не был, но является самосвятом – носит свой сан митрополита безо всяких на то оснований.
«Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они (Филарет и Макарий – прим. ВЗГЛЯД) были возвращены в каноническое поле», – передает ТАСС слова представителя Константинополя.
Разобравшись с современностью, Константинополь принял во всех смыслах историческое решение: синод отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятое еще в 1686 году.
Дальше – больше. Пошли сообщения о том, что Вселенский патриархат решил предоставить «Киевскому патриархату» и «УАПЦ» статус каноничных церквей. Впрочем, последнее сообщение прозвучало не официально, а в изложении греческой прессы, в первую очередь – агентства церковной информации «Ромфеа».
«Ресурсу, который себя величает «агентством «Ромфеа», я бы не стал доверять», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. «Я знаю людей, которые стоят за этим агентством, это люди крайне непрофессиональные с журналистской точки зрения. Они могут запустить фейк сознательно или несознательно, их компетенция оставляет желать лучшего», – подчеркнул собеседник. Надо подождать и перепроверить, уверен он.
Но принятие в церковное общение Филарета и Макария (которые с канонической точки зрения были отлученным от церкви монахом-расстригой Михаилом Денисенко и мирянином Николаем Малетичем) – это свершившийся факт.
Константинопольский патриарх Варфоломей воспользовался правом, которое в раннем христианстве было у римского папы, а после раскола на католицизм и православие перешло к патриарху Нового Рима – Константинополя, пояснил Клименко. Если клирик какого-то патриархата был не согласен с решением церковного суда, он может обратиться к Константинопольскому патриарху как к высшему арбитру. «Этим правом пользовались не только в древности, но и в последние десятилетия – например, когда были предъявлены серьезные обвинения патриарху Иерусалимскому Иринею, или были споры вокруг выборов главы Кипрской церкви», – напомнил Клименко. По его словам, у Константинополя есть право снять анафему, наложенную поместной церковью.
Сейчас раскольника Филарета и «самосвята» Макария восстановили в общении с Константинопольской церковью. «Вопрос – в каком качестве? Понятно, что не патриарха и митрополита. Приняли ли их как монахов, священников, епископов – пока неизвестно. Должны быть четкие обоснования, и, думаю, Константинополь их представит», – отметил Клименко.
Что же касается «канонического признания» украинских раскольничьих группировок, то не следует отбрасывать и эту информацию. Но, скорее всего, как полагают эксперты, речь пойдет не о «легализации» этих группировок, которые могут превратиться в структуры, подотчетные Фанару – как часто именуют этот Константинопольский патриархат (по названию стамбульского района с резиденцией патриарха).
«Дело в том, что были прецеденты», – пояснил Клименко. Первый пример – по похожей схеме Константинополь еще в 1930-е годы принял в общение самопровозглашенную церковную структуру, которая возникла на территории США из эмигрантов – украинцев и русинов. Эти мигранты решили перейти из униатства в православие. «Они образовали свою группу – церковью это нельзя назвать – и никем не признанную псевдоиерархию», – пояснил Клименко. Тогдашний представитель Константинопольской церкви в США, будущий Вселенский патриарх Афинагор, просто «перерукоположил» (то есть как бы заново ввел в епископский сан) этих епископов-самосвятов. Так неканонические священники стали каноническими. «С тех пор эта структура, Украинская православная церковь в США, входит в Константинопольский патриархат на правах автономии», – рассказал Клименко.
Второй прецедент: «По такой же схеме уже в 1990-е годы нынешний патриарх Варфоломей принял в общение раскольничьи (с нашей и в целом с канонической точки зрения) украинские структуры, которые перебрались на Запад после Второй мировой войны».
«Во время немецко-фашистской оккупации они были как-то структурированы на территориях Украины и Польши. Позже их представители мигрировали в американскую зону оккупации, а в конце 1940-х годов перебрались в США и Канаду вместе со своей паствой.
Там были и те, кого мы называем бандеровцами, и люди, сотрудничавшие с немцами,
и те, кто просто не хотел идти под сталинский режим», – пояснил Клименко. Эти эмигрировавшие священники создали две структуры – «УПЦ в США» и «УПЦ в Канаде», которые долгое время никто не признавал.
«Но в начале 1990-х они обратились к только что избранному патриарху Варфоломею с просьбой принять их к себе, – рассказал эксперт. – Точно так же: собрался синод, было принято решение – и более 300 тысяч верующих, 200 с лишним приходов в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и даже Европе присоединились к Константинопольскому патриархату».
«К слову, именно к этой части украинских священников относятся те самые два экзарха, которых Варфоломей отправил из Америки и Канады на Украину и которые вчера и сегодня отчитывались о проделанной работе», – напомнил Клименко.
Какой бы ни была схема признания, цель уже обозначена официально: Фанар приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.
Какими могут быть последствия? Филарет, который явно празднует победу, надеется в ближайшее время созвать архиерейский собор, в котором, как он считает, примут участие не только представители его «Киевского патриархата» и УАПЦ, но и священники каноничной УПЦ Московского патриархата. Но эта, единственная признанная, церковь не даст своего согласия на объединение с непризнанными церквями на Украине. Об этом еще днем заявил ТАСС архиепископ Климент, председатель синодального информационно-просветительского отдела.
Ясную позицию РПЦ можно будет услышать в следующий понедельник, на заседании священного синода в Минске. Пока же глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Владимир Легойда заявил: «Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя».
В среде прихожан можно услышать и более резкие выводы. «К анафеме Денисенко присоединяется анафема Архондонис», – написал в своем телеграм-канале публицист Егор Холмогоров. Поясним: светское имя Вселенского патриарха Варфоломея – Димитриос Архондонис. «Если это так, то Архондонис фактически решил покончить каноническим самоубийством, – полагает Холмогоров. – В момент, когда любой епископ Константинополя с его благословения причастится из одной чаши с любым епископом «УПЦ КП», Архондонис перестанет быть епископом, монахом и даже, полагаю, мирянином».
Политолог Владимир Букарский отозвался на происходящее на своей странице в Facebook: «Думаю, что сейчас начнется настоящее очищение Церкви Христовой от всего прилипшего к ней – грязного, подлого и приспособленческого. И за это надо благодарить Варфоломея, Порошенко, Денисенко и конгрессменов США».
Впрочем, надо вспомнить и о тех прогнозах, согласно которым авантюра патриарха Варфоломея может обернуться не только очищением, но и новым раздором. Добавим, что Легойда в комментарии РИА «Новости» сказал: «Сейчас начнется что-то страшное».