Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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          Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

          Филарет и Порошенко уверены, что добились своего   11 октября 2018, 21:20
          Фото: facebook.com/petroporoshenko
          Текст: Михаил Мошкин

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          Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше?

          В четверг Константинопольский патриархат принял ряд решений, могущих привести – и уже приводящих – к необратимым последствиям для мирового православия. В РПЦ это назвали пересечением красной черты.

          Петр Порошенко поспешил объявить: Вселенский патриарх (как официально называют патриарха Константинопольского) принял положительное решение о создании на Украине единой поместной церкви. «То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники, наконец произошло: Украина получила томос», – написал он в своем Twitter. Пока подтверждения со стороны патриарха Варфоломея нет, можно считать, что украинский президент в который раз выдал желаемое за действительное.

          Но вот факт: Константинополь по итогам заседания своего синода, проходившего в последние два дня, решил снять анафему, которую Москва наложила на лидера украинского раскола. Речь идет о Филарете Денисенко, самозваном «патриархе Киевском и всея Руси – Украины». Кроме того, «признали своим» Макария (Малетича) – главу другой самопровозглашенной группы, «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ). Он под анафемой не был, но является самосвятом – носит свой сан митрополита безо всяких на то оснований.

          «Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они (Филарет и Макарий – прим. ВЗГЛЯД) были возвращены в каноническое поле», – передает ТАСС слова представителя Константинополя.

          Разобравшись с современностью, Константинополь принял во всех смыслах историческое решение: синод отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятое еще в 1686 году. 

          Дальше – больше. Пошли сообщения о том, что Вселенский патриархат решил предоставить «Киевскому патриархату» и «УАПЦ» статус каноничных церквей. Впрочем, последнее сообщение прозвучало не официально, а в изложении греческой прессы, в первую очередь – агентства церковной информации «Ромфеа».

          «Ресурсу, который себя величает «агентством «Ромфеа», я бы не стал доверять», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. «Я знаю людей, которые стоят за этим агентством, это люди крайне непрофессиональные с журналистской точки зрения. Они могут запустить фейк сознательно или несознательно, их компетенция оставляет желать лучшего», – подчеркнул собеседник. Надо подождать и перепроверить, уверен он.

          Но принятие в церковное общение Филарета и Макария (которые с канонической точки зрения были отлученным от церкви монахом-расстригой Михаилом Денисенко и мирянином Николаем Малетичем) – это свершившийся факт.

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Обсуждение: 39 комментариев
          Константинопольский патриарх Варфоломей воспользовался правом, которое в раннем христианстве было у римского папы, а после раскола на католицизм и православие перешло к патриарху Нового Рима – Константинополя, пояснил Клименко. Если клирик какого-то патриархата был не согласен с решением церковного суда, он может обратиться к Константинопольскому патриарху как к высшему арбитру. «Этим правом пользовались не только в древности, но и в последние десятилетия – например, когда были предъявлены серьезные обвинения патриарху Иерусалимскому Иринею, или были споры вокруг выборов главы Кипрской церкви», – напомнил Клименко. По его словам, у Константинополя есть право снять анафему, наложенную поместной церковью.

          Сейчас раскольника Филарета и «самосвята» Макария восстановили в общении с Константинопольской церковью. «Вопрос – в каком качестве? Понятно, что не патриарха и митрополита. Приняли ли их как монахов, священников, епископов – пока неизвестно. Должны быть четкие обоснования, и, думаю, Константинополь их представит», – отметил Клименко.

          Что же касается «канонического признания» украинских раскольничьих группировок, то не следует отбрасывать и эту информацию. Но, скорее всего, как полагают эксперты, речь пойдет не о «легализации» этих группировок, которые могут превратиться в структуры, подотчетные Фанару – как часто именуют этот Константинопольский патриархат (по названию стамбульского района с резиденцией патриарха).

          «Дело в том, что были прецеденты», – пояснил Клименко. Первый пример – по похожей схеме Константинополь еще в 1930-е годы принял в общение самопровозглашенную церковную структуру, которая возникла на территории США из эмигрантов – украинцев и русинов. Эти мигранты решили перейти из униатства в православие. «Они образовали свою группу – церковью это нельзя назвать – и никем не признанную псевдоиерархию», – пояснил Клименко. Тогдашний представитель Константинопольской церкви в США, будущий Вселенский патриарх Афинагор, просто «перерукоположил» (то есть как бы заново ввел в епископский сан) этих епископов-самосвятов. Так неканонические священники стали каноническими. «С тех пор эта структура, Украинская православная церковь в США, входит в Константинопольский патриархат на правах автономии», – рассказал Клименко.

          Второй прецедент: «По такой же схеме уже в 1990-е годы нынешний патриарх Варфоломей принял в общение раскольничьи (с нашей и в целом с канонической точки зрения) украинские структуры, которые перебрались на Запад после Второй мировой войны».

          «Во время немецко-фашистской оккупации они были как-то структурированы на территориях Украины и Польши. Позже их представители мигрировали в американскую зону оккупации, а в конце 1940-х годов перебрались в США и Канаду вместе со своей паствой.

          Там были и те, кого мы называем бандеровцами, и люди, сотрудничавшие с немцами,

          и те, кто просто не хотел идти под сталинский режим», – пояснил Клименко. Эти эмигрировавшие священники создали две структуры – «УПЦ в США» и «УПЦ в Канаде», которые долгое время никто не признавал.

          «Но в начале 1990-х они обратились к только что избранному патриарху Варфоломею с просьбой принять их к себе, – рассказал эксперт. – Точно так же: собрался синод, было принято решение – и более 300 тысяч верующих, 200 с лишним приходов в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и даже Европе присоединились к Константинопольскому патриархату».

          «К слову, именно к этой части украинских священников относятся те самые два экзарха, которых Варфоломей отправил из Америки и Канады на Украину и которые вчера и сегодня отчитывались о проделанной работе», – напомнил Клименко.

          Какой бы ни была схема признания, цель уже обозначена официально: Фанар приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. 

          Какими могут быть последствия? Филарет, который явно празднует победу, надеется в ближайшее время созвать архиерейский собор, в котором, как он считает, примут участие не только представители его «Киевского патриархата» и УАПЦ, но и священники каноничной УПЦ Московского патриархата. Но эта, единственная признанная, церковь не даст своего согласия на объединение с непризнанными церквями на Украине. Об этом еще днем заявил ТАСС архиепископ Климент, председатель синодального информационно-просветительского отдела.

          Ясную позицию РПЦ можно будет услышать в следующий понедельник, на заседании священного синода в Минске. Пока же глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Владимир Легойда заявил: «Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя».

          В среде прихожан можно услышать и более резкие выводы. «К анафеме Денисенко присоединяется анафема Архондонис», – написал в своем телеграм-канале публицист Егор Холмогоров. Поясним: светское имя Вселенского патриарха Варфоломея – Димитриос Архондонис. «Если это так, то Архондонис фактически решил покончить каноническим самоубийством, – полагает Холмогоров. – В момент, когда любой епископ Константинополя с его благословения причастится из одной чаши с любым епископом «УПЦ КП», Архондонис перестанет быть епископом, монахом и даже, полагаю, мирянином».

          Политолог Владимир Букарский отозвался на происходящее на своей странице в Facebook: «Думаю, что сейчас начнется настоящее очищение Церкви Христовой от всего прилипшего к ней – грязного, подлого и приспособленческого. И за это надо благодарить Варфоломея, Порошенко, Денисенко и конгрессменов США».

          Впрочем, надо вспомнить и о тех прогнозах, согласно которым авантюра патриарха Варфоломея может обернуться не только очищением, но и новым раздором. Добавим, что Легойда в комментарии РИА «Новости» сказал: «Сейчас начнется что-то страшное».


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