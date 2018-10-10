РПЦ заявила о пересечении Константинополем «красной черты»

Константинопольская патриархия переходит красную черту, снятием анафемы с неканонических церквей на Украине легализуется раскол, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

«Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», – передает слова Волкова ТАСС.

В четверг Константинополь заявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из «УПЦ КП» и Макария из Украинской автокефальной церкви. Одновременно Константинопольская патриархия сообщила о желании вернуть Киев под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Синод Константинопольского патриархата в четверг принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей. «Аннексия» Киевской митрополии в 1686 году была объявлена незаконной.