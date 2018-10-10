Константинополь отменил решение XVII века о переходе Киевской митрополии в РПЦ

Синод Константинополя отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятое в 1686 году.

«Отменить юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского», – говорится в заявлении Синода, передает ТАСС.

В четверг Синод Константинополя объявил о своем желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. На Украине сообщали, что Синод также объявил незаконной «аннексию» Киевской митрополии со стороны РПЦ в 1686 году.