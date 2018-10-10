«Киевский патриархат» призвал украинские церкви провести объединительный собор

«Киевский патриарх» Филарет призвал Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ) и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) организовать объединительный собор в связи с решениями Константинополя.

«Решение (Синода Константинопольского патриархата) открывает путь к созыву Чрезвычайного объединительного собора иерархов УПЦ в составе всего украинского епископата. ... Киевский патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов МП на Украине приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Задачей собора Киевская патриархия называет принятие решения «о церковном единстве» и выбор предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный томос об автокефалии УПЦ.

«Мы ожидаем, что, принимая во внимание все обстоятельства – давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы – томосом также будет всеправославно утверждено достоинство патриарха за предстоятелями поместных УПЦ», – говорится в заявлении, передает УНИАН.

В этой связи «Киевский патриархат» призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского патриархата поддержать процесс объединения украинского православия.

Как сообщил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря, церковь на Украине хочет получить томос уже в ноябре, когда состоится следующее заседание Синода Вселенского патриархата.

«Мы хотим сделать все как можно быстрее, чтобы не откладывать это на долгое время, ведь томос должен быть принят на синодальном заседании во второй половине ноября. Немножко больше чем через месяц. И за этот месяц мы здесь, на Украине, должны проделать нашу «домашнюю работу» для того, чтобы прийти к Константинопольскому патриархату с выполненными нами задачами и получить этот документ как аттестат нашей всеправославной зрелости», – заявил он, передает РИА «Новости».

В четверг Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета, а Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ.