Киевский «патриарх» Филарет решил не отказываться от сана вопреки решению Фанара

Глава Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет заявил, что видит себя после получения автокефалии исключительно в роли патриарха.

«Я был патриархом, есть и буду», – передает его слова «Страна».

Между тем, Константинополь снял с Филарета анафему, восстановив его в том сане, в котором он и был – в сане митрополита. Патриархом Филарет по сути назвал себя сам в 1995 году – уже после отлучения от церкви в 1992 году.

Кто на самом деле будет руководитель украинской церковью – неизвестно, вполне возможно, что это тоже будет решать Константинополь, так как после отмены решения 1686 года Киевская митрополия возвращается в статус митрополии Константинопольского патриархата, которой она была с 1620 по 1686 годы.

Филарет также объявил о начале сбора всеукраинского объединительного собора, который, по его мнению, должен выбрать общего патриарха. Именно этой структуре, как заявил Филарет, вселенский патриарх даст томос об автокефалии.