Минкульт Украины высказался о переходе имущества церквей из-за автокефалии

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что в случае создания объединенной автокефальной церкви в стране может возникнуть имущественный вопрос между различными религиозными общинами.

«Действующее законодательство предусматривает, что это имущество переходит в порядке, который должен определяться законом. Но сегодня такого четкого порядка нет, поэтому в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, каким образом религиозная община может определить переход имущества», – цитирует УНИАН Фоменко.

Чиновник отметила, что обсуждать эту тему рано, «пока нет закона». «Но, вместе с тем, никто не должен забывать, что механизм последовательного осуществления богослужений, который сегодня предусмотрен законом, не отменен и также может быть применен», – добавила она.

Ранее глава минкульта Украины потребовал срочно провести инвентаризацию в лаврах Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В сентябре Украина начала опись имущества УПЦ МП.