Глава минкульта Украины потребовал срочно провести инвентаризацию в лаврах УПЦ МП

Музейные работники должны за день провести полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), распорядился министр культуры Украины Евгений Нищук.

Нищук принял это решение в качестве реакции на «обращение депутата Верховной рады Украины Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) относительно возможной угрозы незаконого вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ», передает «Украинские новости» ответ министерства культуры страны на соответствующий запрос.

Шухевич попросил провести учет и регистрацию имеющихся историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас контролируются УПЦ МП. Это, в частности, Свято-Успенская Почаевская Лавра и Успенская Киево-Печерская Лавра.

«Ходатайствовать в правоохранительные органы о немедленном обеспечении круглосуточного контроля над вывозом имущества из указанных и других подконтрольных УПЦ МП религиозных объектов», – написал депутат.

До этого, в сентябре, во все заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры, была отправлена факсограмма: «Просим принять меры в рамках действующего законодательства, направленных на проведение учета и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас используются Украинской православной церковью, и по результатам проинформировать до 17:00 18.09.2018».

Напомним, в сентябре Украина начала опись имущества УПЦ.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении зарегистрировать законопроект, предполагающий передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Церковь принадлежит непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

До этого Порошенко назвал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом свидетельством правильности действий Киева.