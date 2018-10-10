Порошенко назвал ссору РПЦ и Константинополя свидетельством правильности своих действий

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом свидетельством правильности действий Киева.

«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение Вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», – написал он в Twitter.

По его словам, РПЦ становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».

Кроме того, Порошенко заявил, что разочарован голосованием синода РПЦ в Минске о прекращении общения с Константинопольским патриархатом. «Я надеялся, что этого не произойдет, но мы должны были быть готовы к этому процессу. Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа», – отметил он, передает ТАСС.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Православие из-за Константинополя утратило единый координирующий центр.

Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) заявил, что большинство православных церквей поддерживают позицию Русской православной церкви.