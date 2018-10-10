Американский митрополит заявил о поддержке РПЦ большинством православных церквей

Большинство православных церквей поддерживают позицию Русской православной церкви, решившей прекратить евхаристическое общение с Константинополем, заявил бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).

Он назвал сложившуюся ситуацию «великим искушением злом», подчеркнув, что Константинополь не оставил РПЦ «иного выбора согласно каноническому уставу», передает РИА «Новости».

Действия Константинополя митрополит Иона назвал «катастрофой для мирового православия», вызванной политическими мотивами.

Митрополит опасается, что на Украине православным придется защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов» и «как героически сражались за них с нацистами».

Он призвал тех, кто спровоцировал происходящее, «покаяться и прекратить это безумие».

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Православие из-за Константинополя утратило единый координирующий центр.