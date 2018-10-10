Православие из-за Константинополя утратило единый координирующий центр

Константинополь лишился роли единого координирующего центра православной церкви, теперь такого центра нет, заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

Он назвал сложившуюся ситуацию «новой церковной реальностью». Митрополит призвал «ясно осознать», что «больше нет единого координирующего центра в православной церкви».

По его словам, «Константинопольский патриархат в качестве такого центра самоликвидировался», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Напомним, из-за действий Константинопольского патриархата Русской православной церкви пришлось прекратить евхаристическое общение с Фанаром. Данное решение распространяется на всю каноническую территорию РПЦ.