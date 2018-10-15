РПЦ напомнила о распространении решений Синода на Украину и Белоруссию

Решение Синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинополем распространяется на всю каноническую территорию РПЦ, включая Украину и Белоруссию, сообщил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

В уставе РПЦ сказано, что ее юрисдикция «простирается на лиц православного исповедания», которые живут на канонической территории Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

Речь идет о православных России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии.

Кроме того, юрисдикция простирается и на православных из других государств, которые добровольно вошли в РПЦ.