Прихожане РПЦ не смогут причаститься в храмах Константинополя

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что прихожане Русской православной церкви больше не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Об этом передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.