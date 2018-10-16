Порошенко решил подарить Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко намерен зарегистрировать законопроект, предполагающий передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, сообщила постоянный представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху», – заявила она.

По словам Луценко, Порошенко поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает «символический жест единения с матерью-церковью», сообщает NewsOne.

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В настоящее время это действующий храм непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Ранее Порошенко назвал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом свидетельством правильности действий Киева.