В Константинополе заявили о прекращении существования УПЦ МП

Отмена указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве фактически означает, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) прекратила существование, заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча).

Архиепископ Иов заявил, что «отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине», потому «с канонической точки зрения это означает, что сегодня на Украине УПЦ (МП) больше не существует», передает «Би-Би-Си Украина».

Он добавил, что на Украине все архиереи «де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине».

С 11 октября архиереями Вселенской церкви считаются все епископы, которые принадлежали к непризнанным церквям, никакого нового перерукоположения им не требуется.

Не нужно также и заново крестить людей, которые приняли крещение в Киевском патриархате или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Представитель Константинополя также сообщил, что УАПЦ будет переименована в «Православную церковь на Украине».

Архиепископ объяснил, что это будет не «Украинская православная церковь», так как «церковь является единой» и «принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству».

При этом он воздержался от ответа на вопрос о том, когда именно будет созван собор, который и создаст новую церковь. Так, патриарх Варфоломей созовет собор, когда сочтет, что «время пришло».

Ранее в УПЦ МП отреагировали на идею о переименовании в Российскую православную церковь на Украине. Там также заявили о рейдерстве в связи с идеей переименования.

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко говорила, что в случае создания объединенной автокефальной церкви в стране может возникнуть имущественный вопрос между различными религиозными общинами.