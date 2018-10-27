В УПЦ заявили о рейдерстве в связи с идеей переименования в РПЦ

Намерение главы Киевского патриархата Филарета переименовать Украинскую православную церковь в Российскую православную церковь на Украине является рейдерством, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Юридическое наименование религиозной организации невозможно изменить без желания самого юридического лица, передает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Данилевича.

«По законодательству нашей страны, нельзя дублировать юридическое название или изменять его. <...> Невозможно силой изменить название нашей церкви. Какие бы законы ни принимали, они не будут иметь силы, потому что любой апелляционный суд, я уже не говорю о Европейском суде, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название является чистой воды рейдерством», – сказал он.

По его словам, рейдерство подразумевает захват имущества, изменение названия, смену руководства.

Он отметил, что Филарет уже пытался такое совершить в 1992 году. Тогда он не смог изменить название и вынужден был создать «УПЦ Киевского патриархата».

«Украинская православная церковь была, она есть, и она дальше будет. То, что хотят сделать, то, о чем сейчас заявляют, старая схема – это опять будет аферой Филарета при поддержке нынешней политической власти, если она на это пойдет», – уточнил он.

Ранее о безосновательности идеи переименования говорил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

В пятницу Филарет заявлял, что объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь.