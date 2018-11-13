Заседание Священного синода УПЦ началось в Киеве

Заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) началось в резиденции ее предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

«Заседание синода действительно началось», – сообщил представитель синодально- информационного отдела УПЦ, епископ Климент, добавив, что на нем «будут решаться вопросы церковной жизни», передает ТАСС.

По информации информационно-просветительского отдела УПЦ, заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Предыдущий Синод УПЦ состоялся 25 сентября. На нем священнослужители призвали патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и потребовали от его экзархов покинуть каноническую территорию Украины. Кроме того, представители УПЦ призвали Верховную раду отказаться от антицерковных законопроектов.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям «российской православной церкви» нечего делать на Украине, и потребовал, чтобы они вернулись в Россию. В Московском патриархате в ответ заявили, что на Украине нет представителей «российской православной церкви», каноничная Украинская церковь поддерживается большинством граждан страны.