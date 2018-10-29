Порошенко потребовал от РПЦ покинуть Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством (президента Владимира) Путина с одним вопросом в повестке дня – как защитить Русскую православную церковь на Украине. Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», – передает его слова РИА «Новости».

Порошенко выразил надежду на скорое проведение украинскими церковными иерархами «объединительного» собора, после которого, уверен он, Киев получит томос об автокефалии. По его словам, Украина ждала этого события «1030 лет сразу же после крещения». Он сопоставил по значимости появление автокефальной церкви на Украине с провозглашением независимости Украины 27 лет назад.

Накануне глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заметил, что после получения автокефалии на Украине с большой долей вероятности начнется передел церковной собственности.

Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в субботу.