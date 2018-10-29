В РПЦ спрогнозировали передел церковной собственности на Украине

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НОВОСТЬ ЧАСА:Обнародованы свежие данные о росте цен в России
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном
Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии
Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества
Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...
Выборы в Конгресс США всех разозлят
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Почему умер «Русский марш»
Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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