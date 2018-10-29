В РПЦ спрогнозировали передел церковной собственности на Украине

После получения автокефалии на Украине с большой долей вероятности начнется передел церковной собственности, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион заметил, что на Украине поговаривают о переименовании УПЦ, закрывают глаза на факты насилия в отношении верующих, проводят «инвентаризацию» храмов и предлагают передать некоторые церковные сооружения новой автокефальной церкви, передает РИА «Новости».

«Заявления представителей украинской власти <...> оставляют не много надежд на то, что слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что никакого передела церковной собственности не будет, не разойдутся с действительностью», – сказал он.

По его мнению, вмешательство украинских властей в церковную жизнь приводит к эскалации напряженности и не способствует «уврачеванию глубоких разделений, от которых страдает украинское общество».

Иларион выразил сожаление, что УПЦ находится в положении, в каком находились верующие в советское время: давление со стороны власти, угроза потери храмов, нападения и унижения.

В субботу Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

До этого представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов заявил о возможности отобрать автокефалию у Русской православной церкви. В РПЦ заявляли, что обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья.