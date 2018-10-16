Константинополь пригрозил отобрать автокефалию у РПЦ

Константинопольский патриарх остается лидером православного мира, несмотря на заявления Русской православной церкви, если РПЦ сомневается в праве Константинополя выдавать автокефалии, то должна сама отречься от таковой, заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов.

«Если такая ситуация (РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархом – прим. ВЗГЛЯД) будет сохраняться в течение долгого времени, то, конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство церкви», – сказал архиепископ в интервью «Би-би-си Украина», передает «Интерфакс».

При этом Иов отметил, что РПЦ еще может «обратиться к разуму» и вернуться в единение со Вселенским престолом.

Также архиепископ считает, что РПЦ будет вынуждена отречься от своей автокефалии, если сомневается в праве Константинополя предоставлять ее, поскольку патриарший статус РПЦ выдан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией.

В октябре РПЦ приняла решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за антиканоничных решений по украинским «раскольникам».