В РПЦ ответили на угрозы Константинополя отобрать автокефалию

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков заявил, что в РПЦ обеспокоены состоянием душевного и духовного здоровья архиепископа Иова после его слов о возможном отъеме автокефалии у РПЦ.

«Звучат очень тревожные заявление архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви», – написал Волков в своем Facebook.

Напомним, ранее представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов заявил о возможности отобрать автокефалию у Русской православной церкви.