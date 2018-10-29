В РПЦ ответили на требование Порошенко покинуть Украину

На Украине нет представителей «российской православной церкви», каноничная Украинская церковь поддерживается большинством граждан страны, заявили в Московском патриархате.

«Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля», – заявили в РПЦ, передает РИА «Новости».

Создание так называемой единой украинской церкви – это «грубое и беззаконное насилие над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев», добавил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что «суд истории даст верную оценку этой авантюре».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям «российской православной церкви» нечего делать на Украине, и потребовал, чтобы они вернулись в Россию.