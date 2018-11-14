Названа дата «объединительного собора» на Украине

Взгляд
14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
Разделы

Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость? Подробности...
Перейти а раздел…

Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
Перейти а раздел…

Что не так со здоровьем пилотов гражданской авиации

«Медицинский фильтр» для пилотов в России слишком строг, считают сами авиаторыФото: Марина Лысцева/ТАСС
Руководитель «Аэрофлота» пожаловался в Госдуме на чрезмерно жесткие правила допуска пилотов по медицинским показателям. Эти правила превращаются в настоящую выбраковку опытных летчиков, обучение и подготовка которых, заметим, обходится в кругленькую сумму. Действительно ли российские правила допуска намного жестче европейских? Каким показателям должен удовлетворять пилот, чтобы его пустили за штурвал авиалайнера? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто гонит русских из Германии на родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

Андрей Бабицкий, журналист
Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...

Горбачёву место в пасти Люцифера, а Ленин всех перехитрил

Дометий Завольский, историк-архивист
Реальному Ленину, угасавшему в начале 20-х, нечем было себя утешать. Все, к чему прикоснулся он, будучи на вершине власти, превращалось в прах. «Зато страна устояла!» – повторяют его оправдатели. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Руководитель «Главкосмоса» уволился по итогам проверки Роскосмоса
          Эксперт объяснил, что скрывается за призывами ускорить переговоры по КуриламВ УПЦ жестко раскритиковали «императора» ПорошенкоБывший посол Израиля рассказал о подоплеке отставки главы минобороныМамаев в Бутырке погрузился в религию
          Газпром оказался под угрозой многомиллиардного штрафаБелорусский банк отключили от SWIFTМединский уничижительно отозвался о поклонниках Егора ЛетоваБилан заявил о претензиях на место на Ваганьковском или Новодевичьем кладбищах
          Названа дата «объединительного собора» на УкраинеАмериканские СМИ восхитились «сумасшедшей» российской техникойВ Ровенской области осужден «русский шпион»У корреспондентов RT в Нигерии отобрали паспорта

          Главная тема


          Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

          вероятный противник


          В США признали возможность поражения в войне с Россией

          все против всех


          Эксперты объяснили причины «педагогической агрессии»

          армия и вооружения


          Cерийному Су-57 выбрали окрас

          Видео

          ближний восток


          Почему погиб командир элитного израильского спецназа

          здоровое питание


          Зачем России нужен налог на колу

          шпионский скандал


          Австрия раскусила британскую игру против России

          зима пришла


          На Украине начинается коммунальная катастрофа

          армия и вооружения


          Почему российские ВВС проигрывают американским

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Названа дата «объединительного собора» на Украине

          14 ноября 2018, 20:45

          Текст: Анастасия Норина

          Версия для печати

          Украинские СМИ написали, что в четверг в Киев приедет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил с целью подготовки «объединительного собора».

          Собор должен состояться 22 ноября. К этой дате уже должны быть готовы текст томоса об автокефалии и устав «Православной церкви на Украине», пишет «Интерфакс» со ссылкой на украинские СМИ.

          На соборе планируется выбрать главу новой церковной структуры, которая не будет зависеть от Московского патриархата. В голосовании будут участвовать также два экзарха Костантинополя.

          В проекте томоса уже существует положение, которое обязует президента Украины Петра Порошенко передать Константинопольскому патриархату свыше 20 подворий.

          Во вторник Собор канонической Украинской православной церкви выступил против присоединения к автокефальной церкви, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос.

          Также стало известно, что Порошенко тайно встречался с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. РПЦ прокомментировала состоявшуюся встречу.

          Ранее Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............