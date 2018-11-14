Названа дата «объединительного собора» на Украине

Украинские СМИ написали, что в четверг в Киев приедет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил с целью подготовки «объединительного собора».

Собор должен состояться 22 ноября. К этой дате уже должны быть готовы текст томоса об автокефалии и устав «Православной церкви на Украине», пишет «Интерфакс» со ссылкой на украинские СМИ.

На соборе планируется выбрать главу новой церковной структуры, которая не будет зависеть от Московского патриархата. В голосовании будут участвовать также два экзарха Костантинополя.

В проекте томоса уже существует положение, которое обязует президента Украины Петра Порошенко передать Константинопольскому патриархату свыше 20 подворий.

Во вторник Собор канонической Украинской православной церкви выступил против присоединения к автокефальной церкви, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос.

Также стало известно, что Порошенко тайно встречался с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. РПЦ прокомментировала состоявшуюся встречу.

Ранее Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.