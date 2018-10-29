В РПЦ прокомментировали тайную встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП

Иерархи УПЦ МП, решившие прийти на тайную встречу с Петром Порошенко и поддерживающие объединение украинских церквей, противопоставили себя церкви и выбрали украинский национализм, сказал газете ВЗГЛЯД член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата Андрей Новиков.

Протоиерей, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата Андрей Новиков назвал предательством решение нескольких иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) прийти на тайную встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

«Это противопоставление себя церкви. Между украинской церковью и украинским национализмом эти люди выбрали национализм. Мотивы их мне неизвестны», – сказал Андрей Новиков. Тем не менее, он заверил, что в отношении пришедших на встречу с Порошенко иерархов не будут приняты меры и «никто никого не будет провоцировать».

В то же время Новиков затруднился предположить, будет ли со временем расти в УПЦ МП число сторонников «объединенной» украинской церкви. «Когда Христос призвал апостолов, вряд ли можно было предположить, будут ли среди них предатели. Появился Иуда, но как это можно было предсказать?» – сказал он.

Что касается решения Петра Порошенко провести эту встречу не на церковной территории, а в международном конгресс-центре «Украинский дом», то Новиков назвал это «типичным проявлением трусости и подлости» украинского президента.

«Какое он имел право чему-то учить епископов, к чему-то призывать их? Церковь отделена от государства. Данная встреча – абсолютное нарушение принципа светскости», – уверен протоиерей.

Новиков напомнил, что ранее Порошенко договаривался с митрополитом Онуфрием (предстоятель УПЦ МП) о встрече в Киево-Печерской лавре. «Такая, к сожалению, характерная подленькая игра со стороны Порошенко, в которую он играет в политической жизни. Такие же методы он применяет в своей церковной политике. Это говорит о том, что будет за церковь, которую он создает, и какими принципами она будет руководствоваться», – подытожил Андрей Новиков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о тайной встрече Порошенко с тремя иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата рассказал директор Национального института стратегических исследований и советник украинского президента Ростислав Павленко. По его словам, на встречу пришли сторонники «объединения» церквей.

Ранее Порошенко отказался приехать на встречу с епископами УПЦ. Вместо этого он инициировал встречу с архиереями и пригласил их в «Украинский дом». Собор епископов заявлял о готовности к встрече только на церковной территории.