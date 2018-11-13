Порошенко выдвинул условие встречи с епископами УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко согласен встретиться с епископами Украинской православной церкви, но только в том месте, которое он сам предложил, заявил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Несколько недель назад президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ, пригласив их в «Украинский дом». (…) Президент Украины готов к диалогу. Двери «Украинского дома» остаются открытыми», – написал Цеголко в Facebook.

Во вторник в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви. Ожидалось, что Порошенко примет участие в большой встрече, однако он так и не появился.

УПЦ сообщила, что Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории.

На прошлой неделе Порошенко заявлял, что представителям «российской православной церкви» нечего делать на Украине, и потребовал, чтобы они вернулись в Россию. В Московском патриархате сказали, что на Украине нет представителей «российской православной церкви», каноничная Украинская церковь поддерживается большинством граждан страны.