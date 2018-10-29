Порошенко тайно встретился с иерархами УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко провел тайную встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил директор Национального института стратегических исследований и советник украинского лидера Ростислав Павленко.

По его словам, переговоры прошли в международном конгресс-центре «Украинский дом» в Киеве в присутствии как минимум троих иерархов, передает Би-би-си.

Павленко заверяет, что на встречу пришли те, «кто поддерживает объединение» церквей. «Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви», – заявил Павленко.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ. Вместо этого он инициировал встречу с архиереями и пригласил их в «Украинский дом». Собор епископов заявил, что готов к встрече только на церковной территории.

На прошлой неделе Порошенко заявлял, что представителям «российской православной церкви» нечего делать на Украине, и потребовал, чтобы они вернулись в Россию. В Московском патриархате сказали, что на Украине нет представителей «российской православной церкви», каноничная Украинская церковь поддерживается большинством граждан страны.