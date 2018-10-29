Макарий и Филарет отказались от руководства новой церковью на Украине

Глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий сообщили патриарху Константинопольскому Варфоломею о согласии не выдвигать свои кандидатуры на пост предстоятеля единой автокефальной церкви на Украине, сообщают СМИ.

Источник из близкого круга Макария сообщил, что тот признал отсутствие должного авторитета и возможностей, требуемых для избрания, и попросил определить единственным кандидатом представителя из числа иерархов Константинопольского патриархата, сообщает издание «Вести».

Филарет также выразил готовность отказать от претензий на пост предстоятеля, однако взамен он выдвигает несколько условий: так, собор должен признать его «почетным патриархом» новой церкви, закрепить за ним пост главы ее Священного синода, а предстоятелем избрать патриаршего наместника неканонической УПЦ КП – митрополита Епифания.

Отмечается, что Константинополь намерен решить этот вопрос по-своему: 22 ноября может состояться не объединительный, а учредительный собор, на котором главой новой церкви якобы выберут влиятельного в Константинополе архиепископа Иова (Гечу).

В то же время сообщается, что президент Украины Петр Порошенко захотел поставить во главе единой автокефальной православной церкви «своего человека» – митрополита Винницкого и Барского Симеона.

Указывается, что «именно в разрезе этой задачи и стоит рассматривать анонсированную на 13 ноября встречу Порошенко с епископатом УПЦ МП».

Ранее представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что отмена указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве якобы означает, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) прекратила существование.

В свою очередь Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.