Стало известно о возможности выдачи Константинополем томоса главе канонической УПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей рассматривает вариант с предоставлением томоса об автокефалии главе канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию, а не иерархам непризнанных украинских церковных структур, заявил источник в церковных кругах, близких к Фанару.

Он отметил, что томос точно не предоставят Филарету или Макарию. В то же время Константинополь учитывает, что Онуфрий томос об автокефалии не просил, передает РИА «Новости».

«Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более», – сказал источник.

По его словам, пока ни одна из церквей не признает решения Константинополя по Филарету и по Макарию. Он напомнил, что после того, как патриарх Алексий Второй объявил анафему Филарету, тот обращался к Константинополю шесть раз. Ему отказывали, так как он принадлежал Московскому патриархату.

«Его не признала ни одна церковь, его считали раскольником. Сейчас патриарх Варфоломей счел нужным ответить ему, снять с него раскол. Это было ошибкой патриархата. Теперь он теряет позиции», – сказал источник.

«Ни одна (церковь не признала Филарета). Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор», – сказал он.

Именно этим положением источник объясняет возможность предоставления томоса об автокефалии Онуфрию.

«Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что считает (нужным)», – заявил он.

Ранее Собор канонической Украинской православной церкви выступил против присоединения к автокефальной церкви.

В то же время на прошлой неделе представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что после решения Константинополя УПЦ МП фактически прекратила существование.