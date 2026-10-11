Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»4 комментария
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Николаеве на Украине прогремел взрыв во время действия сигнала воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное».
В украинском городе Николаеве произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории Николаевской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Николаеве и Ивано-Франковске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В пятницу российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве.
На фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве прозвучала серия взрывов.
На промышленном предприятии под Киевом вспыхнул сильный пожар.