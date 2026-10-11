Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Посол ЕС в Грузии станцевал со скандальной группой
Постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский, известный критик властей, пригласил на День Европы скандальную группу «Безвыходное положение», резко оппозиционную к «Грузинской мечте» и ее избирателям, и танцевал под ее музыку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кадры танцев дипломата на концерте в Телави распространились в соцсетях и вызвали критику правящей партии.
До начала концерта постпред анонсировал «уничтожительный» доклад ЕС по Грузии в конце октября.
Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что глава миссии ЕС «не только выбрал группу, которая поносит и оскорбляет большинство в Грузии, но и показал реальную свою миссию – быть не мостом между нашей страной и Евросоюзом, а устраивать революционные процессы и приводить к власти марионеток».
«У него это не получилось, он обижен и продолжает вредить», – сказал депутат.
Его коллега по правящей партии и парламенту Торникэ Пагава заявил, что «Херчинский, евробюрократы имеют целью навредить твердому суверенному курсу Грузии».
«Они хотят вдохнуть жизнь в радикалов. Не получится!» – сказал парламентарий.