Премьер Молдавии призвал граждан учиться у европейцев экономии энергии

Премьер Молдавии Тофан призвал граждан учиться у европейцев экономии энергии

Tекст: Дарья Григоренко

Глава молдавского правительства призвал граждан перенимать европейский опыт бережного отношения к ресурсам, передает РИА «Новости».

«Мы должны учиться определенным вещам у европейцев, они, хотя и намного богаче нас, в некоторых вещах экономнее нас. Те, у кого есть газ, могут снизить температуру и экономить», – заявил Тофан в эфире телеканала Cinema 1.

Он отметил, что сам ранее жил в Нидерландах, где в домах было холодно, из-за чего ему приходилось ложиться спать в толстом свитере. Тофан добавил, что поступал так же в прошлом году во время проживания в Киеве.

В сентябре молдавские законодатели утвердили введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней из-за угрозы масштабного кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Глава государства попросила граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов.

Месяцем ранее власти республики предупредили о риске ежедневных отключений света из-за засухи.