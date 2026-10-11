Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Премьер Молдавии призвал граждан учиться у европейцев экономии энергии
Премьер Молдавии Тофан призвал граждан учиться у европейцев экономии энергии
Премьер-министр Молдавии Василий Тофан посоветовал жителям страны брать пример с граждан европейских государств и экономить энергоресурсы, снижая температуру в домах.
Глава молдавского правительства призвал граждан перенимать европейский опыт бережного отношения к ресурсам, передает РИА «Новости».
«Мы должны учиться определенным вещам у европейцев, они, хотя и намного богаче нас, в некоторых вещах экономнее нас. Те, у кого есть газ, могут снизить температуру и экономить», – заявил Тофан в эфире телеканала Cinema 1.
Он отметил, что сам ранее жил в Нидерландах, где в домах было холодно, из-за чего ему приходилось ложиться спать в толстом свитере. Тофан добавил, что поступал так же в прошлом году во время проживания в Киеве.
В сентябре молдавские законодатели утвердили введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах сроком на 60 дней из-за угрозы масштабного кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения.
Глава государства попросила граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов.
Месяцем ранее власти республики предупредили о риске ежедневных отключений света из-за засухи.