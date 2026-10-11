В результате атак дронов ВСУ в ЛНР погибли два человека

Глава ЛНР Пасечник: В результате атак БПЛА погибли два человека и 13 ранены

Tекст: Ольга Иванова

«В результате террористических атак в республике погибли два человека, еще 13 получили ранения», – сообщил Пасечник в Мах.

По его словам, ночью частный сектор Лисичанска подвергся массированной атаке дронов, в результате чего повреждены десятки домов. Погибли 15-летний подросток и 23-летний юноша, еще 10 человек получили ранения.

Кроме того, в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре, ранены три сотрудника железной дороги.

Всего под обстрел попали 11 муниципалитетов ЛНР, в ряде округов атакованы объекты энергетики. Силы ПВО уничтожили около 180 воздушных целей над территорией республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаках украинских дронов в ЛНР погибли два человека.

В четверг жертвами атак дронов ВСУ за сутки в ЛНР стали три человека.

В среду женщина погибла и шесть человек пострадали при атаках дронов на республику.