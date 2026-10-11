В Петербурге в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали три человека

Tекст: Дарья Григоренко

По предварительной информации, около семи часов утра на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели автомобиль «Ниссан» совершал поворот на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со скорой помощью, передает ТАСС.

В результате происшествия два человека получили травмы легкой степени тяжести, один – средней. Все они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Петербурге достигло 13.

В том же месяце в акватории Малой Невки в городе столкнулись два судна.