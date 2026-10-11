Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
В Петербурге в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали три человека
В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого госпитализированы три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
По предварительной информации, около семи часов утра на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели автомобиль «Ниссан» совершал поворот на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со скорой помощью, передает ТАСС.
В результате происшествия два человека получили травмы легкой степени тяжести, один – средней. Все они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Петербурге достигло 13.
В том же месяце в акватории Малой Невки в городе столкнулись два судна.