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Тольятти подвергся массированной атаке беспилотников
Глава Тольятти сообщил о массированной атаке беспилотников на город
Город Тольятти в Самарской области подвергся массированной атаке беспилотников, однако обошлось без пострадавших, заявил глава города Илья Сухих.
Тольятти подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава города Илья Сухих.
«Уважаемые тольяттинцы! Сегодня ночью наш город подвергся массированной атаке со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал он.
Глава города добавил, что все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. В настоящий момент на местах падения беспилотников работают экстренные службы.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении в регионе более 20 беспилотников, которые пытались атаковать промышленные предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Тольятти Илья Сухих сообщил о повреждении промышленных объектов в городе в результате массированной атаки беспилотников.
Также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил о крупной атаке беспилотных летательных аппаратов на регион.
Кроме того, массированная атака беспилотников на Тольятти привела к повреждению остекления в нескольких многоквартирных домах.