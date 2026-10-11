Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Мэр Днепропетровска опроверг сообщения о побеге с Украины
Мэр Днепропетровска Филатов опроверг информацию о побеге с Украины
Мэр Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о своем побеге с Украины, заявив, что находится дома.
Мэр Днепропетровска Борис Филатов опроверг сообщения о своем побеге с Украины, сообщают «Вести».
«Я сижу у себя дома. Со своими собаками», – написал Филатов в Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Днепропетровска покинул Украину из-за угрозы расследования НАБУ.
Пленный боец ВСУ раскрыл стоимость побега с Украины.
В августе украинский Госфинмониторинг обвинили в сокрытии незаконных транзакций коррупционеров.