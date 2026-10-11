Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В Харькове повторно прогремел взрыв
В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове на фоне воздушной тревоги повторно прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Взрыв в Харькове», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
В пятницу взрывы прогремели в Одессе и Харькове.
В среду взрывы прогремели в пригороде Харькова.