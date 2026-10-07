Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
В пригороде Харькова прогремели взрывы
В пригороде Харькова прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают местные СМИ.
«В пригороде Харькова прогремели взрывы», – говорится в сообщении телеканала «Общественное», которое приводит РИА «Новости».
В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось о взрывах в Харькове и Кировограде.
В понедельник взрывы прогремели в Киеве и ряде других украинских городов.
В тот же день российские ракеты нанесли удары по целям в Харькове.