ООН: У берегов Джибути при крушении судна погибли 109 мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Судно, на борту которого находились 305 граждан Эфиопии, направлялось из Джибути в Йемен. Оно затонуло к северу от города Обок в ночь на 9 октября, передает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), входящую в структуру ООН.

«На борту судна находились 305 человек, погибли 109, из которых 15 – дети. 116 числятся пропавшими без вести. Выжили около 80», – говорится в сообщении МОМ.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив из района Африканского Рога в Йемен и Саудовскую Аравию является одним из основных для нелегальных мигрантов из Восточной Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении судна на озере в Конго погибли 39 человек.

Число погибших при крушении судна у Кипра достигло 15 человек. К поискам пропавших подключили глубоководное судно.