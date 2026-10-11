Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В Совфеде предупредили об угрозе применения ВСУ химоружия в Донбассе
Сенатор Волошин предупредил об угрозе применения ВСУ химоружия в Донбассе
Сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о планах украинских вооруженных сил применить химическое оружие в Донбассе ради создания «выжженной земли».
«Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Краматорска и Славянска, которые все ближе к освобождению нашими вооруженными силами», – заявил Волошин.
По его словам, украинское командование собирается оставить после себя выжженную землю, не считаясь с жизнями людей, передает ТАСС.
Использование токсичных веществ в ходе конфликта угрожает в первую очередь мирным жителям, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно предотвратить возможную трагедию и руководствоваться фактами, а не политической конъюнктурой.
Ранее постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил о систематическом применении украинскими военными токсичных химикатов.
Тарабарин сообщил о найденных лабораториях с химическими веществами на Украине.
Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.